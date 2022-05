OM : l'ultime affront de Sampaoli à Milik n'est pas passé inaperçu

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Battu par le Stade Rennais au Roazhon Park (0-2) sans avoir effectué un seul tir cadré du match, l'OM de Jorge Sampaoli a donné le bâton pour se faire battre dans la course à la Ligue des Champions.

Désormais troisième, les Phocéens ne sont plus maîtres de leur destin et doivent désormais espérer un faux pas de Monaco en déplacement à Lens en plus d'une victoire face au RC Strasbourg pour récupérer l'accessit direct à la C1.

Milik s'est échauffé pendant presque une mi-temps !

Après cette nouvelle gifle, Jorge Sampaoli est encore montré du doigt pour son coaching... Et ce n'est pas la gestion du cas Arkadiusz Milik qui rassure les observateurs. En Bretagne, l'Argentin a d'ailleurs fait un nouvel affront au Polonais.

Incertain jusqu'à la dernière minute, Milik était bien présent sur le banc à Rennes (contrairement à Bakambu) et s'est même échauffé durant 40 minutes... Sans pour autant rentrer en jeu. S'il était encore légèrement blessé, pourquoi lui avoir imposé un si long footing le long de la touche ?

Le sale coup de Sampaoli à Milik Samedi soir lors de Stade Rennais - OM (2-0), Jorge Sampaoli a, une nouvelle fois, manqué de respect à Arkadiusz Milik en le laissant s'échauffer très longtemps pour ne finalement pas l'utiliser. Un choix qui n'amuse pas les supporters...

Alexandre Corboz

Rédacteur