OM : l'UNFP fracasse Benatia et Longoria dans le dossier Clauss

Hier, avant le match perdu à Brest (0-1), Canal+ a diffusé une interview de Mehdi Benatia dans laquelle le conseiller sportif de Pablo Longoria à l'OM en a remis une couche sur Jonathan Clauss. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien défenseur a été interrogé sur le même sujet par Prime Vidéo. A chaque fois, le même constat : le latéral droit ne se donne pas assez, son comportement n'est pas irréprochable. Et le pire : ça n'irait pas forcément mieux aujourd'hui. En conséquence, Clauss a été catastrophique à Francis Le Blé.

"Honteux ! Dégueulasse !"

Ce qui a occasionné une réaction incroyable de l'UNFP, qui vient de publier un communiqué au vitriol avec ce titre "Mehdi et Pablo sont sur un bateau...". Voici la conclusion : "Honteux ! Dégueulasse ! Au rythme où vont les choses et les finances de l’OM, et alors que Gennaro Gattuso a quitté le bateau ivre ce lundi, il n’est pas interdit de penser que l’on va s’attaquer, individuellement ou collectivement, à l’ensemble des salariés du club phocéen, tous coupables. Pourquoi pas également à Pablo Longoria ? Medhi et Pablo sont sur un bateau, et c’est l’OM qui tombe à l’eau…".

⛔ En s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, le défenseur international @Djoninho25 , le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia a franchi la ligne rouge.



Celle du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner… pic.twitter.com/damKsB7crQ — UNFP (@UNFP) February 19, 2024

