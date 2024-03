OM : la célébration de Clauss à Clermont, une réponse à Benatia ?

Zapping But! Football Club

Hier à Clermont (5-1), Jonathan Clauss a été décisif à deux reprises, avec un centre puissant sur l'ouverture du score de Ndiaye et un troisième but de toute beauté. Le latéral droit, qui a toutefois connu beaucoup de déchet dans le jeu, est sur la voie de la rédemption, après un hiver très chaotique qui l'a vu être pointé du doigt par sa direction, poussé vers la sortie en janvier et encore égratigné par Mehdi Benatia avant Brest (0-1). Ce qui a forcément influé sur son niveau de jeu, catastrophique ces dernières semaines.

Un index pointé sur son crâne, comme pour dire qu'il n'oubliera pas

Mais à Clermont, donc, Clauss a montré un visage et une attitude très positifs. Et sa célébration à Montpied sur son but peut être interprétée comme un message à sa direction. Le latéral a en effet pointé son index sur son crâne, comme s'il voulait dire "Je n'oublierai pas". Ses points rageurs ont ensuite montré combien il avait accumulé de la colère et/ou de la frustration ces dernières semaines. La bonne nouvelle, c'est que plutôt que de continuer à sombrer, l'ancien Lensois a décidé de remonter la pente !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

"Ils sont heureux. Vous auriez vu le vestiaire là, ça chantait, ils étaient joyeux", raconte Gasset après la victoire à Clermont



👉 https://t.co/VGKXJiqmn2#OM #TeamOM #CF63OM pic.twitter.com/FX9ATeh7nW — La Provence OM (@OMLaProvence) March 3, 2024

Podcast Men's Up Life