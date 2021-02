OM : la cession du club serait bien actée, les toutes dernières précisions sur le rachat

Le 100e Classique de l’Histoire entre l’OM et le PSG a tourné court hier au Vélodrome. Après deux buts inscrits durant la première demi-heure, les hommes de Mauricio Pochettino ont contrôlé le match en contenant les velléités offensives brouillonnes de ceux de Nasser Larguet (2-0). La suite a été plus équilibrée, avec une prestation encourageante des Marseillais, mais le résultat semblait déjà acquis. D’autant que deux penalties ont été étrangement oubliés au PSG en seconde période.

Vézirian confirme la cession de l'OM

Les supporters de l’OM avaient sans doute déjà l’esprit tourné vers les nouvelles précisions de Thibaud Vézirian sur la vente du club. Le journaliste avait promis de faire un nouveau point après le match et ne s’est pas échappé. S’il n’a rien annoncé de vraiment novateur par rapport à ses dernières informations de vendredi, le journaliste a toutefois confirmé que la cession du club était actée.

« Je suis arrivé peut-être un peu trop tôt dans leur timing »

« J’ai des sources tellement vastes que je dors sereinement là-dessus, a-t-il commenté. Il y a un media qui officialisera la vente et tant mieux pour eux. Les démentis successifs ? C’est du classique, cela fait partie du process des clubs. On l’a vu récemment avec les ventes de Toulouse ou de Nice. Moi, je suis arrivé peut-être un peu trop tôt dans leur timing. Ce que je peux dire, c’est que l'acte de cession du club est signé, l’OM est vendu. Et que le fair-play financier ne sera pas un problème pour la suite. »