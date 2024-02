OM : la confidence très inquiétante de Gattuso à Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce vendredi soir, c'est quitte ou double pour l'OM. Si les Phocéens battent Metz, mettant ainsi un terme à une vilaine série de quatre matches sans victoire en Ligue 1, ils pourront continuer à une place européenne en fin de saison. Mais s'ils ne parviennent pas à battre des Lorrains qui restent sur sept défaites en championnat, alors ce sera la crise. Et la rupture totale avec des supporters désenchantés...

"Je ne sens pas ce groupe en mission"

A la lecture de L'Equipe, on se dit que c'est loin d'être gagné... En effet, le quotidien sportif révèle que le coup de pression des dirigeants depuis une quinzaine de jours ne sort pas de nulle part. C'est Gennaro Gattuso lui-même qui les aurait alertés sur le manque d'implication des joueurs ! Deux jours après le nul contre Monaco (2-2), le 27 janvier, le technicien aurait déclaré à Longoria : "Je ne sens pas ce groupe en mission". Depuis, Vitinha, qui avait manqué l'immanquable à la 93e, a été prêté au Genoa, Jonathan Clauss a été poussé vers la sortie et voit les révélations sur lui se multiplier... Gattuso et sa direction multiplient les électrochocs pour essayer de remobiliser les troupes. Ça n'a pas eu d'effet à Lyon (0-1) dimanche dernier. A voir si ce sera mieux ce soir...

