OM : la date de la présentation de Maupay est enfin connue !

Onzième et dernière recrue estivale de l'Olympique de Marseille, Neal Maupay n'a pas toujours pas été présenté devant la presse alors qu'il a déjà joué son premier match sous les couleurs olympiennes contre Toulouse (1-3).

Maupay sera présenté lundi prochain

Mais la présentation de l'ancien Niçois aurait enfin été fixée par le club phocéen. D'après les informations de La Minute OM et du journaliste de Maritima Médias, Karim Attab, elle devrait avoir lieu lundi prochain à 14h au centre Robert-Louis Dreyfus. C'est Fabrizio Ravanelli et non Pablo Longoria qui devrait accompagner le nouveau numéro 32 des Phocéens, arrivé à Marseille en provenance de Brighton sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

🔵⚪️La conférence de presse pour la présentation de Neal Maupay aura lieu le lundi 9 septembre à 14h à la commanderie en présence de Fabrizio Ravanelli ! #TeamOM pic.twitter.com/vpUqIrbM83 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 6, 2024

