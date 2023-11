OM : la date exacte de l'arrivée de Benatia est connue !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Plus tôt dans la journée, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a annoncé que Mehdi Benatia, qui devrait devenir le nouveau directeur sportif de l'OM, devrait débarquer cette semaine à Marseille pour signer son contrat.

Arrivée ce jeudi au plus tard pour Benatia à Marseille !

Une information confirmée quelques heures plus tard par le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui a précisé que l'ancien défenseur central marocain devrait arriver ce mercredi ou ce jeudi au plus tard sur les bords de la Canebière et devrait être du déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse du RC Strasbourg.

❗️Medhi Benatia sera à Marseille mercredi ou jeudi au plus tard.

L’ancien défenseur arrive à l’OM et devrait être du déplacement à Strasbourg ce samedi pic.twitter.com/enuWJqXP64 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 20, 2023

