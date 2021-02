OM : la déclaration d’amour enflammée de Jorge Sampaoli !

Le premier choix de l’OM pour remplacer André Villas-Boas se nomme Jorge Sampaoli, actuellement à l’Atletico Mineiro. « Aujourd’hui, il y a un premier choix pour le banc de touche de l’OM... C’est Jorge Sampaoli, affirme Simone Rovera sur la chaîne Téléfoot. L’OM étudie sérieusement comment faire venir le coach argentin. C’est la piste la plus chaude et la plus concrète. Les prochains jours seront décisifs. »

Sampaoli a déjà déclaré sa flamme à l'OM en 2016 !

D’après Alfredo Pedulla, la journée de lundi pourrait marquer un tournant dans la résolution de ce dossier épineux. De son côté, le technicien argentin serait intéressé par le challenge olympien mais attendrait la fin de saison pour éclaircir son avenir. En attendant, les supporters de l’OM ont exhumé un de ses déclarations au club phocéen qui date de 2016. Visiblement, l’ancien sélectionneur du Chili adorerait officier à Marseille...