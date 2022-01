OM : la FIFA aurait suspendu un joueur de Sampaoli, le Mercato chamboulé ?

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

L'OM pourrait bien être frappé par un gros imprévu en ce mois de janvier. Si le club phocéen n'a pas spécialement prévu de recruter un milieu de terrain et avance plutôt sur le défenseur de couloir réclamé par Jorge Sampaoli (qui pourrait être Sead Kolasinac d'Arsenal), un impératif pourrait apparaître dans le cœur du jeu !

En effet, RMC Sport et L'Equipe confirment les informations d'Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, selon lesquelles Pape Gueye, actuellement à la CAN au Cameroun, aurait été suspendu par la FIFA dans le cadre de sa signature finalement annulée à Watford à l'été 2020.

Rappelons que l'ancien Havrais avait signé un contrat avec les Hornets avant de se rétracter et de finalement rejoindre l'OM. Un revirement que le club anglais n'a pas accepté, allant jusqu'à saisir les instances internationales pour réclamer réparation. Celle-ci serait tombée. On attend la communication de Marseille sur le sujet... Et la durée de sa suspension.