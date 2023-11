OM : un nouveau démenti est tombé pour la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ces dernières semaines, les rumeurs de rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite, évoqués notamment par Thibaud Vézirian, Mundo Deportivo, The Independent, France Bleu Provence, Canal+ et même L'Équipe, ont pris de l'ampleur. Mais d'après Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC Sport, aucune tractation entre le propriétaire marseillais, Frank McCourt, et les Saoudiens serait en cours.

Florent Germain dément la vente imminente de l'OM

"Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé. Longoria demande dans quels grands clubs un actionnaire ou propriétaire prend la parole tous les six mois ? McCourt n’est pas président. Longoria a carte blanche et McCourt lui fait confiance. Sur les rumeurs de vente du club, je l’ai bien évidemment interrogé au sujet de la position du propriétaire. McCourt dément avec force même s’il ne peut pas le faire à chaque fois", a confié le journaliste français avant d'expliquer que ces rumeurs de vente perturberaient Pablo Longoria et les joueurs olympiens.

"Pablo Longoria a forcément été touché par autant de rumeurs de vente, et cela a même pu perturber le vestiaire car certains joueurs sont même allés voir le président en leur demandant de leur dire la vérité et où le club allait. Mais Longoria garantit que McCourt s’inscrit dans la durée et prouve qu’il est bien présent à la tête de l’OM. Si certains ne veulent pas l’entendre, que voulez-vous qu’on fasse d’autre…"

⚪️Ⓜ️ OM : les 9 acteurs clés de la vente du club #TeamOM https://t.co/AkdZKZw9pQ — But_OM (@Butfc_OM) November 21, 2023

Podcast Men's Up Life