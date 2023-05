OM : la Juventus pourrait sauver la place en Ligue des Champions de Marseille !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Certes, l’OM est désormais troisième de Ligue 1, battu hier à Lens. Les joueurs de Tudor ont hypothéqué en partie leurs chances de qualification directe en Ligue des Champions, mais plusieurs possibilités subsistent pour que les Marseillais voient la plus grande des compétitions la saison prochaine au Stade Vélodrome.

La Juventus pour sauver l’OM ?

En effet, la Juventus, qui a battu ce dimanche l’Atalanta Bergame, a désormais la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions directement via le championnat. Et ces mêmes Turinois sont toujours en lice pour remporter la Ligue Europa. Si tel était le cas, cela permettrait de rendre la troisième place de Ligue 1, directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et permettrait ainsi aux Marseillais d'éviter le tour préliminaire s’ils conservaient cette place en championnat.

