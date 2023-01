OM : la nouvelle menace de Boudjellall pour le match de samedi

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Mourad Boudjellal ne décolère pas ! Pour Hyères FC – OM en 32e de finale de la Coupe de France, l’ancien du RC Toulon voulait organiser la rencontre au Stade Mayol de Toulon, là où il a marqué l’histoire du Rugby français. Cependant, malgré l’accord de la mairie, la rencontre ne se jouera pas à Toulon mais à Martigues en Provence… La FFF et le préfet du Var se sont opposés au projet initial de l’homme d’affaires.

La rencontre était classée à haut risque à cause de la rivalité entre les supporteurs marseillais et Toulonnais. Le projet du président du club varois est donc tombé à l’eau. Depuis, Mourad Boudjellal multiplie les coups de gueule. À l’approche du match qui a lieu ce samedi, il a expliqué que l’équipe B de Hyères pourrait défier l’OM…

« Samedi, il faut qu’il y ait 11 personnes sur le terrain et il y aura 11 personnes sur le terrain… Après, on verra qui sera sur la pelouse. J’ai bien compris, en tant que président de ce club, que le boycott pouvait avoir des répercussions assez importantes pour l’avenir du club et je ne veux pas en être responsable. »

« L’équipe première est concentrée sur le championnat dans lequel on a encore une chance et sur le mois de janvier nous avons des échéances importantes. La Coupe de France, c’était du bonus. En arrivant en 32e de finale et si on avait pu jouer le match au stade Mayol, c’était comme si on avait gagné cette Coupe de France. », a d’abord expliqué le président du Hyères FC à RMC Sport.

« Donc maintenant, on a perdu, c’est terminé ! La fête est gâchée, ce n’est pas une date qui est cochée, l’objectif est simplement de prendre moins de 10 buts car deux chiffres ça serait la honte. Mais on nous a manqué de respect ! La seule chose que je peux dire c’est que l’OM n’a pas à s’inquiéter : tout va bien se passer pour eux dans ce match. », a regretté ce mardi l’homme de 62 ans. L’ambiance risque d’être particulière ce samedi à Martigues…