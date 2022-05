OM : la petite phrase de McCourt qui éloigne le spectre d’une vente

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

L’OM jouera la prochaine Ligue des champions grâce à son éclatant succès devant le RC Strasbourg et la combinaison positive des résultats de ses concurrents rennais et monégasques. Une vraie joie s’est emparée du stade Vélodrome au coup de sifflet final.

Frank McCourt était présent sur les lieux et n’a pas manqué de dire toute sa joie de ramener le club phocéen en C1. « C’est incroyable. Je suis tellement heureux pour les supporters. Jorge (Sampaoli) et Pablo (Longoria) ont travaillé toute l’année. Et les joueurs les ont respectés et voilà où nous sommes », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

L’actionnaire de l’OM, sujet à des rumeurs de vente depuis de nombreux mois, en a profité pour lâcher une petite phrase qui semble éloigner cette hypothèse : Je suis tellement heureux pour les supporters. Ce sont les meilleurs supporters, ils méritent ça. C’est une fin de saison magique. L’OM est de retour. »

