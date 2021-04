OM : la polémique Lirola - Balerdi, le Mercato, l'avenir de Milik et Thauvin, Sampaoli a mis les choses au clair

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Saîf-Eddine Khaoui à deux jours de la réception de Dijon, en clôture de la 31e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli avaient à des choses à dire et notamment sur la polémique impliquant Pol Lirola et Leonardo Balerdi, qui avaient organisé dans la nuit de dimanche à lundi une fête clandestine dans une villa en Espagne : "On est tous très sensibles à ce qui se passe dans le monde actuellement. J'ai parlé avec eux pour leur dire que ce qu'il se passe dans le monde est grave. Le club de son côté prendra la meilleure décision, j'ai parlé avec le président, il prendra une décision et l'expliquera lui-même."

Interrogé ensuite sur le mercato et l'avenir d'Arkadiusz Milik et Florian Thauvin, l'entraîneur olympien a affirmé sa volonté de garder ces deux joueurs. "Dans le foot il est difficile de savoir si tel ou tel joueur va rester, Milik peut toujours être séduit par une autre opportunité. La décision lui revient. On aimerait qu'il reste, mais vous le garantir aujourd'hui vu le marché des transferts, c'est difficile. (...) Pour moi, Thauvin est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe. Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach", a confié l'ancien sélectionneur de l'Argentine devant la presse.

📲 Suivez la conférence de presse de 𝗦𝗮𝗶𝗳-𝗘𝗱𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗵𝗮𝗼𝘂𝗶

et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant #OMDFCO en direct et en exclusivité sur @TwitchFR ! 🎙 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 2, 2021