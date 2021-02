OM : la première action coup de poing des ultras contre Eyraud est lancée

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Qu'on se le dise, les résultats sportifs n'inciteront pas les supporters de l'OM à revoir leur position concernant Jacques-Henri Eyraud. Ils veulent voir le le dirigeant quitter son poste de président et sont prêts à tout pour cela. Après plusieurs communiqués, ils ont annoncé hier qu'à compter d'aujourd'hui, il y aurait une action coup de poing lancée sur les réseaux sociaux quotidiennement à 10h.

Un boycott d'Uber Eats pour commencer

La première a donc vu le jour ce jeudi et, on vous prévient tout de suite, il ne s'agit pas d'une action physique, type descente à la Commanderie ou déploiement de bâches partout dans la ville. Les ultras ont décidé de taper Eyraud là où ça fait mal, c'est-à-dire au niveau des finances. Après avoir décidé de boycotter les comptes officiels du club, ils s'attaquent aux sponsors…

Dans un communiqué titré "Boycott Uber Eats France", ils expliquent : "L'Olympique de Marseille dont vous êtes partenaire a décidé d'attaquer frontalement les supporters et le public "populaire" qui constituent l'identité de notre équipe. Nous vous demandons de vous désolidariser publiquement de cette action et de faire pression à votre niveau pour que messieurs Eyraud et Ouvrard respectent l'identité du club et des Marseillais. En attendant, nous boycotterons massivement votre société, désinstallerons votre application et appellerons massivement nos sympathisants à faire appel à votre concurrent : Just Eat".