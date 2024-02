OM : la priorité de Longoria et Benatia pour l'après-Gasset est connue !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Pour remplacer Gennaro Gattuso, qui aurait été limogé ce lundi de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille par les dirigeants marseillais, c'est Jean-Louis Gasset qui devrait être nommé. Mais l'ancien coach de l'AS Saint-Étienne ne devrait s'engager que jusqu'à la fin de la saison avec le club phocéen.

Fonseca est la priorité pour l'après-Gasset !

Un autre entraîneur devrait donc débarquer sur le banc de l'OM l'été prochain. Et d'après La Tribune Olympienne, c'est Paulo Fonseca, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le LOSC, qui serait la piste numéro 1 de Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour la saison prochaine. Problème, le technicien portugais ne serait actuellement pas emballé à l'idée de rejoindre l'OM à la fin de la saison. L’absence probable de compétition européenne l'an prochain et le climat tendu autour du club le refroidiraient énormément.

Podcast Men's Up Life