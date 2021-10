OM : la Super League obligerait McCourt à vendre le club

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Et une pierre de plus dans le jardin des supporters de l'OM qui pensent qu'une vente est imminente ! L'insider espagnol Andres Martinez, très au fait de tout ce qui se passe au Real Madrid et qui apprécie grandement le club provençal, annonce que les clubs désireux de participer à la Super League, qui s'apprête à renaître de ses cendres après son flop du printemps se verront imposer une condition : être propriétaires de leur stade. Selon lui, il y aura beaucoup de marketing et d'événements liés aux enceintes, il est donc nécessaire de pouvoir en disposer comme ils l'entendent.

Aujourd'hui, l'OM gère le Vélodrome mais il n'en est pas le propriétaire. Il y a quelques années, la mairie de Marseille avait fixé son prix de ventes aux alentours des 400 M€. Elle serait toujours vendeuse mais McCourt n'aurait pas les moyens et/ou l'envie de se l'offrir. Si bien que pour espérer participer à la Super League, il faudra un changement de propriétaire. On en revient à la rumeur saoudienne…

La situación del Olympique:



La Superliga ha pedido a McCourt que solucione cuanto antes la adquisición del Velodrome por parte del OM. Es imprescindible que un equipo Superliga tenga controlado su estadio porque hay comercialización y muchos eventos. ¿Tiene dinero?#venteom — Andres Martinez (@LosSublimes) October 29, 2021