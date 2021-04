OM : la vente du club définitivement plombée par le PSG ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les rumeurs au sujet de la vente de l’OM viennent de repartir pour un tour. Cette fois-ci, c’est une source anonyme qui se déclare dans les colonnes de So Foot en donnant plusieurs anecdotes détaillées proches de celles mises en avant par Thibaud Vézirian durant le premier trimestre 2021.

Sauf que Frank McCourt a déjà démenti toutes ces rumeurs et ne semblent plus vraiment avoir envie de passer du temps à continuer de le faire. L’actionnaire de l’OM a préféré s’opposer mardi soir à la Super Ligue qui bat déjà de l’aile depuis sa naissance dimanche. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, Hervé Bercane pense que le dit projet aurait donné envie aux Saoudiens d’acheter l’OM...

« Pour moi, le club est déjà vendu »

« Pour moi, le club est déjà vendu, a-t-il assuré au site FootballclubdeMarseille. Les Saoudiens savent que l’OM fait partie des 15 et c’est pour ça qu’ils auraient payé cette usine à gaz : un truc qui perd de l’argent ! Tu ne payes que le déficit, ce que McCourt ne peut pas éponger. Tu n’achètes pas un actif, à part la Commanderie mais ça ne représente rien dans la somme de vente. Ça expliquerait leur venue ! La Super League serait un contrat de 23 ans avec 400M€ par saison. Ça fait presque 10 milliards d’euros ! Quand tu as un contrat comme ça, tu peux aller voir ta banque et demander 3 millards. Et là tu te régales ! »

Sauf que la fermeté de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG devant la Super Ligue a fait reculer les fondateurs du projet. Et que les Saoudiens ne devraient plus très longtemps intéressés par un éventuel rachat de l’OM.