OM : la vente, seule explication du silence de McCourt face au fiasco Eyraud ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Voilà désormais de longues semaines que la situation s'est envenimée à l'OM. Au point que les supporters se sont totalement désolidarisés de la gestion du club et appellent plus que jamais au départ de Jacques Henri-Eyraud, le président cible de la fronde des fans du club.

Dans ce contexte tendu, le président marseillais ne peut pas franchement compter sur le soutien de Franck McCourt aux abonnés absents. Le consultant RMC Kevin Diaz a justement évoqué ce problème. Et selon lui, soit la vente du club est en route et cela explique son immobilisme, soit l'OM n'est plus une priorité pour lui.

Un désintérêt de l'OM ?

« La direction de l'OM est complètement acculée... Maintenant, j'ai deux questions. Est-ce que McCourt veut vendre le club ? Et dans ce cas, il ne veut pas changer de direction. Il espère peut-être une vente rapide. Mais si ce n'est pas le cas, soit McCourt, il est aux USA en étant complètement déconnecté de l'OM, qui est peut-être le cadet de ses soucis en ce moment. »

Pour le consultant, il ne fait en tout cas aucun doute sur le fait qu'Eyraud ne va pas réussir à rétablir cette situation. « Même si l'OM gagnait tous les matchs jusqu'à la fin de la saison en étant champion de France, les Marseillais continueraient de réclamer son départ. Le point de non-retour est déjà atteint entre les supporters et le président ».