OM : Labrune influent sur le dossier de rachat du club, un grand ménage prévu en interne ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Du côté des supporters de l'OM, ses informations sont au centre des discussions depuis plusieurs jours maintenant. Sans que cela soit avéré de manière officielle pour le moment, le journaliste Thibaut Vezirian assure que des repreneurs sont en discussions concrètes avec Frank McCourt pour le rachat du club. Une vente que l'homme d'affaires américain voit désormais d'un bon œil.

Ce jeudi soir, Vezirian a dévoilé d'autres informations sur le sujet. Tout d'abord, le souhait des potentiels acheteurs de posséder le Stade Vélodrome. « Tout le monde est au courant dans les hautes sphères de l’OM. Les acheteurs veulent posséder le stade Vélodrome », explique le journaliste qui précise néanmoins que des discussions avec les politiques locaux seront nécessaires.

Longoria victime du grand ménage ?

Évoquant un projet « ambitieux », Vezirian annonce aussi que ce projet a le soutien d'acteurs importants du football français. Le PSG, notamment, verrait cette vente d'un bon œil pour un football français plus compétitif. La patte d'un certain Vincent Labrune, désormais président de la LFP et ancien président de l'OM, serait également présente. « Il y a eu de vraies réunions fin de 2020 avec un gros truc, et Vincent Labrune a compris depuis plusieurs semaines que cela serait très bon pour la Ligue 1 mais aussi pour son poste à la LFP que l’OM soit fort. Il pousse dans ce sens… » Didier Quillot, nom déjà évoqué par Vezirian pour la reprise d'un club, ne serait en revanche pas concerné.

Enfin, le journaliste assure que les plans des repreneurs seraient déjà clairs avec l'arrivée d'un ancien joueur pure souche de l'OM comme directeur sportif. Quant à Pablo Longoria, il ferait victime d'un grand ménage qui serait effectué en interne. Des perspectives qui ne remettent pas en cause, en revanche, les prolongations de contrat que le club aimerait boucler durant l'hiver.