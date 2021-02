OM : Larguet a recadré Germain et Benedetto et adresse un message aux supporters

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Pour cette rencontre face à Nice, une mauvaise nouvelle pourrait se présenter d'entrée. Le coach de l'OM a en effet annoncé l'incertitude de Florian Thauvin qui a pris un coup. « On va faire un essai demain », assure Larguet qui précise également que Valentin Rongier est aussi incertain.

Par la suite, le coach marseillais a évoqué les leçons du match de Bordeaux. Avec un recadrage des plus fermes envers Dario Benedetto dont l'expulsion passe très mal. « Ce n'est pas normal dans la situation où on est d'avoir deux joueurs en moins. Comme l'équipe, Dario était dans une passe difficile. Cette expulsion n'est pas normale et on lui a expliqué que cette expulsion n'était pas quelque chose qu'on peut accepter. »

Larguet appelle Germain à être plus tueur

Recadrage également, mais plus constructif avec Valère Germain sur son énorme occasion manquée face aux Girondins (0-0). « Sur son occasion, son réflexe c'est de jouer sur Thauvin au lieu de finir, je lui ai dit que dans la situation actuelle, il faut être plus tueur, plus buteur. Mais avec sa générosité il peut amener encore beaucoup pour l'équipe ».

Enfin, dans un contexte tendu avec les supporters, Nasser Larguet s'est contenté de demander l'union sacrée pour le bien du club au vu des événements récents. « Le groupe a subi une certaine violence avec le départ du coach et les événements à la Commanderie. Il fallait panser les plaies des joueurs. Les supporters font partie du club, il doit avoir un respect mutuel. On a besoin d'eux, on a besoin de sérénité », estime Larguet.