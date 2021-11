OM - Lazio : ces choix de Jorge Sampaoli ont dérouté Pierre Ménès

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM bouge encore en Ligue Europa. Malgré son nul contre la Lazio Rome hier soir à l’Orange Vélodrome (2-2-), le club phocéen a son destin entre les mains avant la fin de la phase de poules avec notamment un rendez-vous capital contre Galatasaray. Avant de penser à l’affrontement avec les Turcs, Jorge Sampaoli est sorti quelque peu frustré de la rencontre.

« Il n'y a pas vraiment de justice dans le football, a-t-il soufflé en conférence de presse. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu'on continue à chercher la victoire. »

De son côté, Pierre Ménès n’a pas bien compris certains choix du coach argentin de l’OM. « J’avoue qu’il y a des trucs que je ne comprends pas chez Sampaoli, a-t-il affirmé sur son blog. J’ai du mal à imaginer que les joueurs ne soient pas perturbés par ses incessants changements tactiques et de positionnement. Lirola côté gauche, Rongier arrière droit… J’ai du mal à m’expliquer ce genre de choix et ce qui marche pas mal du tout en Ligue 1 fonctionne moins bien au niveau européen. »

"Lyon déroule, Monaco déçoit, Marseille stagne"

Carton plein pour l'OL, déjà assuré de la première place après 4 matchs. Monaco reste en tête de son groupe malgré un match immonde et l'OM n'a toujours pas gagné...https://t.co/o8jXuquRt5 pic.twitter.com/qALQucyW3w — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 4, 2021