Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Lors du match entre l'AS Monaco et l'OM (2-3), le 13 novembre dernier, le malheureux Amine Harit s'est gravement blessé, après un contact avec Axel Disasi, alors que les deux joueurs jouaient le ballon sur une action. Le défenseur monégasque avait tenu des propos sur l'arbitre en déclarant que « sur les 15 dernières minutes, l'arbitre était pour Marseille ». Par la suite, Axel Disasi a reçu de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux.

« Ça ne m'a pas du tout atteint »

Présent en conférence de presse lors du rassemblement de l'équipe de France, le défenseur de l'ASM a eu un mot pour Amine Harit, avant de réagir aux insultes qu'il a subies sur les réseaux. « C'est tragique et c'est malheureux, surtout pour Amine, je ne m'imagine pas à sa place et comment il doit être après s'être blessé à quelques heures de la Coupe du Monde (…). Forcément, on voit les messages, on est tous sur les réseaux sociaux, après ça ne m'a pas du tout atteint. Je n'ai pas eu le temps de penser à ça. Je pense que la meilleure des réponses, c'est l'ignorance. »