OM : le bras de fer contre Sampaoli remporté par Milik ?

La victoire de l’OM jeudi en Ligue Europa Conférence face à Karagah (3-1) a laissé des traces dans le vestiaire olympien, où Arkadiusz Milik n’a pas encore décoléré. Remplacé par Dimitri Payet en seconde, celui qui a inscrit un doublé face aux Azéris a frappé dans une bouteille d’eau en revenant sur le banc de touche avant d’être remis à sa place par Jorge Sampaoli vendredi.

« Ce que je lui ai dit, c’est qu’il doit être heureux, a-t-il fait savoir hier en conférence de presse. Il a marqué deux buts, l’OM a gagné, un partenaire est entré à sa place et il ne doit pas être frustré. On a parfois l’impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. S’il n’est pas heureux, il doit peut-être aller voir d’autres personnes pour leur expliquer pourquoi. »

Heureux, Milik pourrait l’être enfin puisque L’Équipe annonce qu’il sera titulaire contre Clermont en clôture de la 25e journée de L1 aux côtés de Dimitri Payet et Cengiz Ünder. L’OM, qui reste sur deux victoires en L1 face à Angers (5-2) puis Metz (2-1), a l’occasion de creuser l’écart sur ses poursuivants face à un nouvel adversaire de faible envergure, et alors qu’il se déplace à Troyes, dimanche prochain.

👉🏼Après son doublé face à Qarabag, Arkadiusz Milik est élu joueur de la semaine en #UECL #TeamOM pic.twitter.com/5m4GhYdYZ2 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 18, 2022