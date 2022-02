OM : le cas Milik, prélude à l'explosion du groupe à cause de Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Cela fait déjà quelques semaines que les choix de Jorge Sampaoli interpellent du côté de l'OM. Et ce n'est pas son onze aligné à Metz (2-1) dimanche, avec Pape Gueye chargé de jouer latéral droit en position défensive et Arkadiusz Milik sur le banc qui risque de calmer les débats. Surtout que le Polonais a fait part de son incompréhension au coup de sifflet final, alors qu'il venait pourtant de donner la victoire à son équipe d'un joli retourné. Cette polémique a été commentée sur le plateau de La Chaîne L'Equipe et l'ancien Girondin Benoît Trémoulinas, qui a connu Sampaoli à Séville, a fait un rappel inquiétant...

« Jorge Sampaoli, je l’ai connu juste un an à Séville, et c’était toujours sur un fil jusqu’au moment où le groupe a explosé, car il continuait à faire ses choix tactiques qui étaient un peu bizarres, des compos d’équipe où on s’interroge, des joueurs défensifs placés dans des couloirs offensifs. Alors oui, pour l’instant, ça fonctionne bien à l’OM, c’est même un choix payant qu’il a fait contre Metz avec Milik. On ne peut rien dire, puisqu’il le fait rentrer, que Milik marque et donne la victoire à l’OM. Mais ce que je regrette avec Sampaoli, c’est que Milik est un attaquant, un grand attaquant même, suivi par de très grands clubs, et il a besoin de confiance. Il a besoin de jouer, de marquer et là même s’il est bien, Sampaoli l’a remis sur le banc. Je ne comprends pas trop cette gestion. Alors oui ça fonctionne, mais jusqu’à quand ? Il doit s’appuyer sur Milik car ça n’ira pas jusqu’au bout. »