OM : le chouchou de Sampaoli relancé par le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jorge Sampaoli va-t-il encore frapper à Saint-Étienne ? Alors que le report du match contre l’ASSE d’hier à aujourd’hui (15h) a inévitablement modifié son approche de la rencontre, l’entraîneur de l’OM ne devrait pas trop retoucher à son onze de base. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme ainsi que Gerson sera bel et bien titulaire à un poste de milieu gauche qui lui convient plutôt bien depuis quelques matches.

« On sait tous que Gerson a eu un peu plus de mal au début de saison. Il s’est très bien intégré, avec l’équipe, il a assimilé un nouveau championnat, très différent de celui qu’il connaissait au Brésil, c’est incomparable, avait salué Mattéo Guendouzi après le succès contre l’OGC Nice (2-1). Il nous aide beaucoup sur le couloir gauche, il fait des passes décisives, il arrive à marquer, il est très efficace. Quand il est comme ça, il s’avère très important pour nous, on est super heureux de l’avoir avec nous. »

Guendouzi est dans le vrai : Gerson est un autre joueur depuis la victoire de l’OM et son but inscrit à Nantes début décembre (1-0). « Depuis le match à Nantes où il avait marqué, il a élevé son degré d’intensité, remportant des duels en pagaille, arrêtant de se plaindre à la moindre faute, fait observer le quotidien sportif. Ses coéquipiers l’ont adopté. Gerson s’occupe de tout, désormais. » Et peut donc dire merci aux Canaris de l’avoir enfin lancé en Ligue 1 !

Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 3 avril

Lire l'édition > https://t.co/mISejAUfMJ pic.twitter.com/HDsulrxCnm — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 3, 2022

Pour résumer Alors que l’Olympique de Marseille prépare un match déterminant à Saint-Étienne (15h), Jorge Sampaoli devrait tout naturellement titulariser Gerson au poste de milieu gauche. Le Brésilien détonne depuis la victoire à Nantes début décembre.

Bastien Aubert

Rédacteur