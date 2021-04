OM : le clin d’œil de Rongier au FC Nantes

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Avant la réception du RC Strasbourg ce vendredi soir, Valentin Rongier était en conférence de presse et il s'est notamment exprimé sur une Ligue 1 à 18 clubs, possibilité qui semble plaire à Pablo Longoria, son président à l'OM. « C'est une question compliquée et ce n'est que mon avis mais, moi, je suis pour une Ligue 1 à 18 clubs, a confié l'ancien nantais. Quand on pense aux équipes qui jouent énormément de matchs, c'est dur. On tire sur la corde. Quand on enchaine, c'est très compliqué. »

Et à Rongier d'ajouter : « Nantes est 18e ? Alors, Nantes reste en Ligue 1 et après, on la met à 18 ! » Un avis qui ne déplairait pas forcément aux Canaris !