OM : le club annonce son nouveau directeur de la formation ! (officiel)

L’organigramme de l’OM accueille un nouveau membre ! Depuis le début du mois de mai, l’OM n’avait plus de directeur du centre de formation, après la démission de Nasser Larguet pour raisons personnelles. Deux mois plus tard, les dirigeants ont trouvé et nommé son successeur.

Dans un communiqué, l’OM a annoncé que Yann Danielou est le nouveau directeur du centre de formation : « L'Olympique de Marseille est très fier d'annoncer la signature de Yann Danielou en tant que directeur du centre de formation et entraîneur principal de l'équipe réserve. »