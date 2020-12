OM : le club dispose d’un précieux atout dans l’entourage du prince saoudien

Tout ce qui touche désormais à un quelconque intérêt de l’Arabie Saoudite en France fait tiquer les supporters de l’OM. Sans surprise, le rachat imminent de Châteauroux par Abdullah Bin Mosaad les intéresse donc au plus haut point. Et pour cause : déjà propriétaire de Sheffield United, ce membre de la famille royale possède un réseau mondial de clubs en Belgique, à Dubai et en Inde.

Mieux, il a déjà fait savoir que son « groupe a l’ambition d’augmenter son périmètre à six ou sept clubs à travers le monde. » Autre bon point pour les supporters de l’OM dans un éventuel rachat, l’ancien ministre des Sports de son pays est conseillé dans le secteur du football par Jan Van Winckel.

Van Winckel fait partie de la garde rapprochée du prince

Le Belge n’est autre que l'ancien préparateur physique de Marcelo Bielsa à l'OM. L’homme a pris de l’importance auprès de Bin Mosaad depuis qu’il a été directeur technique de la Fédération saoudienne (2015-2017) et qui lui a conseillé de s’intéresser au club belge de K Beerschot VA qu’il a entraîné en 2011-2012. Il en est nommé administrateur lorsque l’homme d’affaires en rachète la moitié en 2018.