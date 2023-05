OM : le club réagit à la rumeur Zidane

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Mais selon les informations du compte Twitter @LaMinuteOM_, qui a recueilli des informations auprès du club phocéen, la rumeur d'une possible arrivée de Zizou, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, sur le banc de l'OM ne serait qu'une "invention" de Marca. Le club aurait également précisé à nos confrères qu'Igor Tudor a un contrat de deux ans, qu'il voudrait le garder cet été et que Massimiliano Allegri devrait rester sur le banc de la Vieille Dame.

En interne le club précise qu’Igor Tudor à un contrat de deux ans avec l’OM. Ils veulent le garder, on me dit qu’Allegri devrait bien rester à la Juventus. Et concernant Zidane on affirme qu’il s’agit d’une "invention" de Marca.. fin du rêve #TeamOM pic.twitter.com/fhg7rDVtx8