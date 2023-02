OM : le coup bas de Dieng envers Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après deux ans et demi passés à l'Olympique de Marseille où son passage n'a pas été tout rose, Bamba Dieng a quitté cet hiver la cité phocéenne et a rejoint le Finistère et Lorient.

Après OM - OGC Nice, Dieng like un post de Todibo !

L'attaquant sénégalais, qui a fait ses débuts ce dimanche avec les Merlus contre l'AJ Auxerre (0-0), semble avoir vite oublié le club olympien. Et pour cause, le champion d'Afrique 2021 a liké le post Instagram de Jean-Clair Todibo, qui chambrait l'OM après la victoire de l'OGC Nice au Vélodrome (2-1). "Ambiance climatique", a écrit le défenseur central du Gym en légende. Un like qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters marseillais.

Bamba Dieng t’a vite oublié l’OM espèce de nullard pic.twitter.com/QmtUZwbNev — Grk 🏄🏽‍♂️ (@grk_972) February 6, 2023

