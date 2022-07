OM : le départ de Sampaoli déchire le vestiaire marseillais

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Si on ne peut pas plaire à tout le monde, Jorge Sampaoli était une personnalité plus que clivante sur la Canebière. Et pas seulement auprès des supporters olympiens agacés par ses choix ! Au sein même du vestiaire, certains ont eu le sourire apprenant sur WhatsApp et par le biais des capitaines Mandanda et Payet le départ de l'Argentin.

Mandanda, Milik ou Lirola soulagés...

D'après L'Equipe, le gardien était évidemment un des plus heureux, lui qui avait des rapports compliqués avec Sampaoli. Arkadiusz Milik ou encore Pol Lirola font également partie des gagnants de ce départ. Pour Jordan Amavi, ce départ donne l'espoir d'une relance. Quant à Alvaro Gonzalez, qui n'était pas présent à la reprise et discute pour être libéré, difficile de savoir si le départ de Sampaoli provoquera un redoux dans les relations avec le club.

... Guendouzi abattu

Si certains joueurs appréciés d'El Pelado ont accueilli la nouvelle avec philosophie comme ce fut le cas d'un Dimitri Payet ou d'un Valentin Rongier (qui n'avait pas spécialement apprécié son rôle hybride de milieu – latéral droit), d'autres comme Mattéo Guendouzi ont mal vécu cette annonce surprise...

