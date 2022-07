OM : Sampaoli, son remplaçant, le mercato, Saliba, Mandanda... Longoria n'élude aucun sujet !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le départ de Sampaoli

"Vous avez la nouvelle d'aujourd'hui. Ce n’est pas une journée facile. On a décidé d’un commun accord de nous séparer avec Jorge Sampaoli. Je tiens à le remercier pour tous les moments vécus ensemble. C'est un ami et une personne qui s'est comportée de façon honnête. Pour préparer une saison, on a commencé à travailler. C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles. J'ai lu son communiqué. Il y avait de l'émotion et elle est partagée. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club. Il faut penser à la suite. On doit avoir de l'espoir. Il faut tout donner et continuer à faire grandir le projet."

Le coût du départ de Sampaoli

"Il a renoncé à tous ses contrats. Il est parti en Monsieur, comme il est arrivé. Il a eu un respect énorme pour le club."

Le remplaçant de Sampaoli

"On a déjà commencé à travaillé sur la suite. On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine."

La réaction de McCourt au départ de Sampaoli

"C'est la réaction de tout le monde. Une réaction de tristesse. Sa deuxième question : "quel est la suite ?" Frank, c'est un gagnant. On cherche à être compétitif. L'objectif est d'être plus grand et plus fort chaque année."

Le mercato estival

"Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Il continue d'investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière. La C1 permet de retenir les joueurs. Il faut être patient dans ce mercato. C'est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On peut dire qu'on continue avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché."

Saliba

"C'est comme les histoires d'amour. Il a manifesté sa volonté de rester. Je le remercie. On serait très content d'avoir un joueur d'un tel niveau. Mais il y a une autre partie. Il y a Arsenal et il faut respecter ce club. Je serais le plus content si demain on avait un joueur du niveau de William Saliba."

Mandanda

"Il faut le respecter. C'est une légende du club. On a discuté. On doit prendre une décision en commun. Il y a beaucoup de respect entre nous."

