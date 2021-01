OM : le dossier du rachat du club relancé par Bernard Tapie en personne ?

Les supporters de l’OM n’ont toujours pas digéré. Ce 26 janvier, le club phocéen n’a pas daigné souhaiter l’anniversaire de Bernard Tapie pour ses 78 ans. Pour certains, il s’agit d’un nouveau crime de lèse-majesté de Jacques-Henri Eyraud envers le peuple marseillais, déjà remonté contre le président de l’OM ces dernières semaines. Tapie, lui, ne semble pas trop perturbé par cet événement et a lancé un message plein de force et d’optimisme aux supporters marseillais.

« Un petit son me dit que ça va bientôt changer »

« C'est vrai qu'en ce moment avec l'OM, on a un peu de difficultés, mais j'ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer, lâche l’ancien patron du club phocéen sur Twitter. En tout cas, on a vécu ce qu'on a vécu. Je suis assez surpris parce que certains de nos fans sont des enfants de ceux qu'on a régalés. »

La première partie de la sortie de Tapie n’est pas passée inaperçue puisqu’elle a été automatiquement rattachée à une éventuelle vente de l’OM. « De quoi faire naître quelques interrogations voire espoirs chez certains supporters, qui songent à une vente possible du club ou, a minima, un changement de direction même si rien ne dit que Bernard Tapie parle à ce sujet nuance RMC Sport. Trop tard : les supporters de l’OM, eux, sont déjà sur le pied de grue.