Présent en conférence de presse ce samedi à la veille d'OM – OL, Dimitri Payet est revenu sur la fin de saison palpitante des Phocéens et la possibilité de soulever enfin, à 35 ans, son premier trophée en tant que professionnel avec la Ligue Europa Conférence.

Chambré par ses partenaires sur son palmarès vierge, le milieu offensif de l'OM a répondu du tac-o-tac aux jeunes du vestiaire... Avec un ton laissant deviner une excellente ambiance :

« Ils veulent m'offrir mon premier trophée. Oui, c'est sûr que c'est touchant parce qu'ils savent que je cours après ça depuis pas mal d'années. Après, c'est des petits cons ! C'est comme pour la victoire à Bordeaux, où ils m'ont dit qu'il aurait fallu les appeler avant pour régler le problème. C'est un petit côté chambreur que j'aime bien avec eux aussi. Je sais que ce sont des jeunes, mais des jeunes compétiteurs qui savent où ils veulent aller et je pense qu'on le voit assez sur ces dernières semaines ».

Payet kiffe les "petits cons" du vestiaire S'il n'a remporté qu'une Coupe de l'Ile de la Réunion dans toute sa carrière, Dimitri Payet pourrait bien connaître le premier titre de sa carrière cette saison. Les jeunes de l'OM aimerait le lui offrir avec la Ligue Europa Conférence.

Alexandre Corboz

Rédacteur