OM : le fantasme de la vente plus que jamais d'actualité malgré le rachat de Newcastle

Si vous pensiez que le rachat de Newcastle par un consortium saoudien allait faire taire Thibaud Vézirian et autres insiders bien informés sur la vente prochaine de l'OM qui traîne depuis un an, vous vous êtes trompés ! Au contraire, ça a renforcé leur certitude que le fameux communiqué en relecture depuis si longtemps allait enfin tomber. Que cette fois, c'est sûr, Frank McCourt allait vendre le club à un milliardaire saoudien.

Comment peuvent-ils encore y croire ? C'est simple : le rachat de Newcastle ne serait qu'une première pierre dans un édifice qui ressemblera à celui bâti par Abou Dabi avec Manchester City et toutes ses filiales. D'autres clubs vont être rachetés en Europe, dont l'OM en France et peut-être l'Inter Milan en Italie, qui devrait être la tête de gondole du projet. Des écuries d'autres continents complèteront la collection. Newcastle ne sera pas le fer de lance du projet, comme Manchester City, car il devrait se voir imposer un salary cap. Mais c'est sûr, l'OM sera vendu à l'Etat saoudien. Vézirian et les autres maintiennent leur position, malgré les démentis et les faits, depuis un an… Pour rappel, tout de même : l'UEFA interdit aux clubs ayant un même propriétaire de prendre part à ses compétitions en même temps. L'Inter, l'OM ou Newcastle devront donc se répartir la Champions League, l'Europa League, l'Europa League Conférence…

