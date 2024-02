OM : le groupe de Gattuso pour Metz est tombé, trois coups durs confirmés !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Sept absents manquent à l'appel dans le groupe retenu par Gennaro Gattuso pour la réception ce vendredi (21h) de Metz. Il s'agit de Chancel Mbemba, toujours à la CAN 2024 avec la République Démocratique du Congo, Amir Murillo, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia, et Bilal Nadir, blessés, et Pape Gueye, écarté.

Le groupe de l'OM : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu - Balerdi, Gigot, Meïté, Jousselin, Clauss, Garcia, Merlin - Onana, Soglo, Tika, Ounahi, Harit - Correa, Ndiaye, Sarr, Henrique, Aubameyang, Moumbagna, Sidi Ali.

🔵⚪️ | Le groupe de Gattuso 🇮🇹 pour la réception de Metz ! #TeamOM | #OMFCM pic.twitter.com/e1khJFOhHI — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 9, 2024

Podcast Men's Up Life