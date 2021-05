OM : le groupe de Sampaoli pour Angers connu avec une nouvelle tête !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pas de grosse surprise dans le groupe de Jorge Sampaoli pour affronter Angers ! Si Sakai, Nagatomo et Thauvin, en instance de départ, sont bel et bien présents, l'entraineur marseillais n'a pas convoqué Cuisance, Khaoui et Rocchia, mis au placard dans la semaine. Un petit nouveau fait pour la première fois son apparition dans le groupe : Paolo Sciortino.