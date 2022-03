OM : le groupe de Sampaoli pour l'OGC Nice est tombé !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l'OM reçoit ce dimanche l'OGC Nice pour un derby du Sud qui s'annonce une nouvelle fois explosif. Pour cette rencontre, l'entraîneur olympien, Jorge Sampaoli, a convoqué un groupe de 21 joueurs. À noter les retours de Dimitri Payet et Luis Henrique et des absences d'Alvaro Gonzalez et Konrad de la Fuente.

Le groupe de l'OM pour l'OGC Nice

Lopez, Mandanda, Vanni - Lirola, Peres, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac, Balerdi - Rongier, Guendouzi, Kamara, Gueye, Gerson - Luis Henrique, Under, Payet, Harit, Milik, Dieng, Bakambu.

👥 Les 2️⃣1️⃣ Olympiens retenus pour la réception de Nice demain à l’@orangevelodrome ⚔️ #OMOGCN pic.twitter.com/RbM3O2GwL4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2022

