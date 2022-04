OM : le groupe pour le PAOK avec deux grosses absences et une grande première

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, vient de communiquer la liste des joueurs convoqués pour la réception du PAOK Salonique demain au Vélodrome. Cette affiche des quarts de finale aller de l'Europa League Conférence sera diffusée sur W9. Arkadiusz Milik et Konrad De La Fuente sont absents mais le jeune défenseur Yakine Said M'Madi fait sa première apparition pour compenser la blessure de Leonardo Balerdi et le départ probable d'Alvaro Gonzalez.

Gardiens : Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez.

Défenseurs : Saliba, Kolasinac, Caleta-Car, Lirola, M'Madi.

Milieux : Kamara, Gerson, Gueye, Rongier, Guendouzi, Bertelli.

Attaquants : Bakambu, Dieng, Benyahia, Payet, Ünder, Harit.

👥 #OMPAOK

Le groupe olympien pour demain avec la première pour 𝗬𝗮𝗸𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗠'𝗠𝗮𝗱𝗶 👶💙 #UECL pic.twitter.com/8eaTjvZY0E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 6, 2022

