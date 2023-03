OM : le héros marseillais de Reims ne serait plus au niveau !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pas facile de rester au niveau. Surtout avec le temps qui passe et les clubs qui changent. Le Chilien Alexis Sanchez n'échappe pas à la règle, lui qui a découvert la Ligue 1 l'été dernier en acceptant de signer à l'OM. De toute évidence, l'expérience se déroule plutôt bien et c'est encore sur son talent que l'OM a pu compter lors de la précieuse victoire olympienne à Reims.

Et pourtant. Consultant sur RMC, désormais, l'ancien commentateur de Canal Plus, Stéphane Guy, estime que le Sanchez d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui du passé. Explications.

"En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau on l’a vu en Ligue des champions on l’a vu contre le PSG. Par contre, il est effectivement dans l’esprit de Marseille. C’est une bonne pioche il n’y a rien a dire la dessus, mais le Sanchez d’Arsenal c’était vraiment autre chose."