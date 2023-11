OM : le malaise s’épaissit autour d’Azzedine Ounahi

Alors que Gennaro Gattuso ne l’a pas convoqué pour le déplacement à Athènes, assurant que l’ancien angevin souffrait toujours du dos, Azzedine Ounahi est en revanche bel et bien présent dans la liste de Walid Regragui avec le Maroc pour l’unique match du mois de novembre contre la Tanzanie le 21 novembre (l’Erythrée a finalement annulé son déplacement).

Soit il est prévu qu’Ounahi revienne effectivement à la compétition avec l’OM ce dimanche soir à Lens (20h45), soit il y a un vrai problème sous-jacent avec le Lion de l’Atlas, décevant depuis son arrivée à l’OM en janvier et régulièrement boudé par ses coachs pour son manque d’investissement à l’entraînement.

En conférence de presse, le coach olympien devra faire la lumière samedi sur ce cas très sensible de l’OM…

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا



