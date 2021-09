OM : le Mercato a offert un cadeau inespéré aux supporters, le carton est total !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Depuis le lundi 20 septembre et jusqu'au 30, les supporters de l'OM peuvent de nouveau s'abonner au stade Vélodrome. Une vraie joie pour eux qui ont dû subir les huis clos de la crise sanitaire puis acheter leurs tickets match après match en raison d'un contexte toujours tendu. Mais depuis Saint-Etienne, le stade est à nouveau ouvert à tous et c'est la ruée aux guichets, favorisée par le jeu attractif proposé par Jorge Sampaoli.

Pour cette campagne d'abonnements, le club a décidé de pratiquer une politique tarifaire très attractive : 164€ pour les 15 matches de championnat restant plus les 3 de poules en Ligue Europa (contre Galatasaray, la Lazio et le Lokomotiv Moscou). Soit 9,10€ en moyenne. Encore une idée lumineuse du duo Pablo Longoria-Jacques Cardoze, qui réalise un sans-faute depuis qu'il est aux commandes. Surtout en associant l'Europa League à cette offre car on se souvient que durant l'épopée jusqu'en finale en 2017/18, il y avait eu à peine 10.000 spectateurs pour les matches de poule.

100 000 abonnements actés sur ce seul lundi !

"Il faut toujours rester humble parce qu’en football, on sait que les choses peuvent très vite tourner. Mais on sent qu’il y a quelque chose qui se passe, a expliqué Cardoze à RMC. Il y a un grand enthousiasme autour des matches après ce mercato incroyable. C’est une équipe qui a été bâtie en phase avec l’esprit marseillais, celui d’aller de l’avant, droit au but. Quelque chose me dit que cette campagne sera une réussite. L’objectif est d’avoir la plus belle ambiance d’Europe !"

Selon RMC Sport, cette nouvelle campagne fait déjà un carton : l'OM a enregistré lundi 100 000 abonnements sur une seule journée ! Pas moins de 57% de ces derniers ne l'étaient pas lors de la dernière saison d'abonnements (2019-2020), signe d'un engouement bien de retour à Marseille.

Jacques Cardoze 💬 " C’est une équipe qui a été bâtie en phase avec l’esprit marseillais, celui d’aller de l’avant, droit au but. Quelque chose me dit que cette campagne (abonnement) sera une réussite. L’objectif est d’avoir la plus belle ambiance d’Europe! "#TeamOM https://t.co/BbELdiAmlO — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼  (@LaMinute_OM) September 20, 2021