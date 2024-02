OM : le message d'Aubameyang sur les retrouvailles avec Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Auteur de son 7ème but de la saison en Ligue Europa pour égaliser face au Shakthar Donetsk (victoire 3-1), Pierre-Emerick Aubameyang est rentré encore un peu plus dans l’histoire de la compétition ce jeudi. Au prochain tour, c'est Villarreal, coaché par Marcelino, qui se dressera sur la route des Marseillais.

" On en parlera volontiers en temps et en heure"

Interrogé sur le sujet, Aubameyang n'a pas souhaité s'étendre sur Marcelino. «Je pense qu’on n’a pas fait beaucoup de temps avec l’ancien coach. Je n’ai pas envie de rentrer dans le sujet toute suite, et je sais ce que vous attendez avec moi. On en parlera volontiers en temps et en heure quand ce sera l'Europa League, mais il faut se concentrer sur le match de dimanche contre Montpellier. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat.»

