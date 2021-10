OM : le mythe Bielsa piétiné par un grand supporter du club

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pour la plupart des supporters de l'OM, Marcelo Bielsa demeure une idole absolue, bien que son passage n'ait duré qu'un an, qu'il ait fait beaucoup de caprices, que son équipe se soit effondrée au bout de six mois et qu'il ait quitté le club sur un coup de tête. Mais pour le chanteur M Pokora, amoureux du club provençal depuis toujours et qui a participé hier au Match des Héros, le Loco ne constitue pas un bon souvenir.

"Mon pire souvenir en tant que supporter de l’Olympique de Marseille ? Evidemment la relégation en Division 2 (ndlr à l'été 1994). Mais c’est surtout le départ de Marcela Bielsa. Moi, en tant que supporter de l’OM, je lui en veux beaucoup et je l’ai très mal vécu." Ce départ, survenu le 8 août 2015 après une défaite à domicile contre Caen (0-1) pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, avait été le point de départ d'une saison très décevante.

@MPokora hier soir lors de l’échauffement sur la pelouse de l’Orange Vélodrome ⚽️ pic.twitter.com/S4R7dwRGiI — Anaïs De Brites (@anaisdebrites) October 14, 2021