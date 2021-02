OM : le principal défaut de Sampaoli inquiète déjà

Les images du match entre l'Atlético Mineiro et le Sport Recife ont fait le tour de la planète. On y voit Jorge Sampaoli exploser de colère après que l'arbitre a accordé un pénalty aux visiteurs. Fou de rage, l'entraîneur argentin pénètre sur le terrain, invective le sifflet avant de repartir en insultant le juge assistant et sans doute tous ceux ayant croisé son regard. Expulsé, il a suivi la fin du match accroché à une grille avant de voir les staffs des deux clubs en venir aux mains dans les couloirs du stade.

"Une capacité aussi à tout détruire"

Alors que le disciple de Marcelo Bielsa vient d'annoncer son départ de l'Atlético Mineiro et qu'il s'apprête à s'engager avec l'OM, une question se pose : comment son caractère volcanique va s'accommoder de la situation explosive en Provence ? L'ancien Bordelais Ricardinho, qui connaît bien Sampaoli, a apporté un élément de réponse dans L'Equipe et ce n'est guère rassurant…

« Sampaoli est très intéressant à suivre car il a cette capacité à construire une équipe séduisante mais aussi de tout détruire dans la foulée à cause de son tempérament et de son comportement. C’est pour ça qu’il n’a pas gagné les titres auxquels il aurait pu prétendre. »