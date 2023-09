OM : le PSG a apporté la meilleure nouvelle possible à Gattuso

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

4-0. Il n'y a pas eu photo dimanche dernier entre le PSG et l'OM, au Parc des Princes. Les Parisiens, malgré la sortie prématurée de Kylian Mbappé, n'ont fait qu'une bouchée d'un tout petit OM, où Gennaro Gattuso va remplacer Marcelino après l'intérim de deux matches de Pancho Abardonado.

Et si l'histoire se répétait ?

L'Italien a pris ses fonctions hier et une stat pourrait être de nature à le rassurer. En effet, l'OM n'avait plus perdu par quatre buts d'écart en Ligue 1 depuis un déplacement à ... Paris en octobre 2019 (0-4), et il avait enchainé ensuite une série de 14 matchs sans défaite (11V, 3N). Un bon présage ?

