OM : le PSG prêt à pourrir la vie des Marseillais en Ligue Europa ?

On a tout de même beaucoup de mal à le croire. Notamment depuis mardi soir et le match nul concédé face à Newcastle au Parc des Princes. Certes, le PSG n'est pas encore qualifié pour les 8es de finale de la C1 et il faudra attendre le dernier rendez-vous, à Dortmund, pour valider le ticket. Mais Paris peut également finir premier du groupe en cas de victoire et on se dirige tout de même vers une campagne Ligue des Champions dans les prochains mois.

"Armé pour la gagner"

Avant la encontre face aux Magpies, le consultant de RMC, Jérôme Rothen, imaginait le pire. C'est à dire une participation à la Ligue Europa. Un échec ? Pas forcément. Et la possibilité, surtout, de retrouver l'OM dans cette compétition, les Marseillais pouvant se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire, ce soir, contre l'Ajax d'Amsterdam.

"Cette année, le PSG n’est pas armé pour gagner la Ligue des champions. Il y a trop de manques. Je me prépare à une éventuelle élimination prématurée en phase de poules. Je serais déçu, mais après si le PSG n’a pas le niveau pour sortir des poules, mais qu’il se qualifie en Ligue Europa, je pars du principe qu’il peut être armé pour la gagner."

