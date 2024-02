OM : le RC Lens a valu des ennuis à Clauss avec Gattuso !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ce vendredi, L'Equipe consacre une page et demi à la polémique Jonathan Clauss à l'OM, titrant que "l'affaire est Clauss". Sauf qu'à la lecture des reproches des dirigeants marseillais comme de Gennaro Gattuso et de certains de ses coéquipiers, on comprend que c'est loin d'être le cas ! La personnalité du latéral droit est très loin de faire l'unanimité. Et, fait amusant, on apprend que le RC Lens a indirectement été à l'origine de son recadrage !

Il a fait la leçon sur le 3-5-2

En effet, parmi les choses qui lui sont reprochées, il y a une intervention lors d'une séance vidéo concernant l'animation du 3-5-2. Clauss s'était permis d'expliquer aux trois défenseurs centraux comment se positionner et aux autres comment presser. Cela parce qu'il maîtrise ce système depuis son passage au Racing entre 2020 et 2022. Sauf que cette prise de parole n'a pas été du goût de Gattuso, comme de certains partenaires...

