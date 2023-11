OM : le remplaçant de Rongier en renfort dès décembre ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Coup dur pour l’OM. Victime d’un petit arrachement osseux au genou, Valentin Rongier devrait être éloigné des terrains pour de longues semaines après une intervention chirurgicale. « Ça ne fait pas plaisir de perdre un joueur pareil, ça a été une douche froide pour nous, a regretté Gennaro Gattuso, hier. Il est rentré normalement chez lui après le match, on pensait qu’il avait juste pris un coup mais le lendemain il ne s’est pas entraîné, puis le soir il a commencé à avoir mal, il a passé une IRM qui a confirmé la blessure. J’ai parlé avec lui. C’est la beauté de ce groupe : sa principale préoccupation, c’était de ne pas pouvoir aider l’équipe, pas d’avoir mal. Ça me donne beaucoup d’espoir. »

Gueye de retour le 10 décembre

Pour le remplacer, le coach de l’OM n’a pas l’embarras du choix, il n’a plus que deux milieux axiaux de métier à sa disposition pour cette semaine au moins : Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Les deux joueurs débuteront donc face à l’AEK Athènes, ce soir, et ils devraient très probablement enchaîner face au RC Lens, dimanche, avant la trêve internationale. Ensuite, un remplaçant digne de ce nom pourrait revenir à l’OM : Pape Gueye. Toujours suspendu en raison de son transfert avorté à Watford, à l’été 2020, le milieu défensif pourra revenir à la compétition que pour le déplacement à Lorient, le 10 décembre prochain. D’ici là, l’OM a encore six matches à disputer et va serrer les dents.

